披頸巾穿長褸出庭確認患癌　鄭威濤不適提早午休

「板前壽司」始創人鄭威濤因另起爐灶經營分店及另一品牌「板長壽司」，遭首間板前店的主要股東潘嘉聞民事控告，2016年終審法院判鄭終極敗訴要作出賠償，鄭其後提出以4000萬港元和解，獲板前大多數股東接納，惟潘反對並指表決不公。該和解案件今(17日)續於高院原討庭審訊，鄭出庭作供。



昨日(16日)板前股東麥建成作供時，指鄭在2017年賣股份給他前被診斷患上胰臟癌。此說法今天獲鄭親口確認。有一段時間無公開露面的鄭，其外貌身形與之前相差不遠，但動作就較以前緩慢。此外今天氣溫雖然超過20度，但他仍穿着長褸和圍上頸巾，進入室內都無脫下，作供聲線亦不如之前上庭時響亮。法官為了遷就他的狀況，特別安排2次小休時段。不過經過整個上午的作供後，鄭表示不適需服藥，因而要提早午休。



鄭作供承認，他身家數以億元計，賣股時並無急切錢銀需要。而買股的麥和黃銳韜都是他信任的生意拍檔和高級員工。他指公司秘書在前年通知他，潘嘉聞要求召開股東大會，議決是否接受他的4000萬港元和解建議，而律師則告知他因利益衝突而不能投票。這段時間麥找他，提議買下他的股份投票贊成。他表示「駿濤係我製造出嚟嘅BB，係第一間板前，所以我好唔願意放開佢，好唔想賣⋯⋯直至我發覺我患上胰臟癌，所以諗法先有改變。」



潘的大律師質疑，被指提議買股的麥黃二人，根本沒有能力出資1700多萬港元，去買鄭手上的38%駿濤股份，整個交易根本是偽裝。鄭反駁指他們有跟他說要時間籌錢，他答應讓他們先簽署轉讓書和給他欠單，然後才再籌錢。他亦答應讓他們分期付款。不過大律師指，欠單是在股東大會過後，潘投訴議決結果之後才出現。鄭就指那段時間他經常都要接受治療，有時更遠赴日本醫病，詳細操作都已交給公司秘書處理。