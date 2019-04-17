立會二讀辯論預算案　泛民拉布險流會

立法會於今明兩日(17及18日)二讀辯論財政預算案《撥款條例草案》，多名議員關注房屋及醫療問題，又認為政府派糖力度不足。而辯論期間有泛民議員不斷提出點算法定人數，其中一次只差半分鐘就流會。



議員馬逢國指出，預算案預留20億港元作過渡性房屋，以紓緩部分基層市民住屋困難，惟料最終只能提供4000個單位是杯水車薪，公屋平均輪候時間屢創新高，升勢或會持續，政府應將過渡性房屋納入房屋階梯，並作長遠投入。



議員李慧琼認為，香港不單有三座大山有待解決，社會還有兩個深層次矛盾如同惡瘤，分別是醫療系統瀕臨爆煲，及樓價高、劏房多和公屋輪候時間長，批評目前欠缺中短期措施助市民上樓，成千上萬間劏房戶仍未規管，政府應糾正。



她續指，香港至少十年未有大型醫院落成及增加病床，醫護人手不足，明言現時醫院情況慘不忍睹。政府於預算案公布前已作期望管理，市民已料到派糖減少，最終紓困力度仍然不足，社會上仍有未能受惠社群，政府應吸取去年派發4000港元的教訓。



議員郭家麒批評，政府對醫療所投放的700億港元為掩眼法，直言現時病床數目比沙士時少1000張，病人「瞓到周街都係」如同戰地醫院，罪魁禍首是政府，不改善醫療，只增加人手亦無補於事。