政府倡發600輛專營的士牌　收費貴普通車50%

政府建議香港引入共600輛專營的士，車身顏色建議為黑色，專營的士收費水平較普通的士貴約50%，車隊中至少一半的士可供輪椅上落，同時提供Wifi上網及手機充電設備，專營權批出首年不准加價，計劃將於5年後檢討。



運輸及房屋局提交立法會文件顯示，政府於下周五(26日)將《專營的士服務條例草案》刊憲，並於下月8日將草案提交立法會首讀和開始二讀辯論。草案建議專營的士試驗計劃推出3個專營權招標，每個專營權同一時間最多營運200輛的士，專營權開展時必須有最少150輛專營的士投入服務，當中繁忙時間投入服務的車數須佔車隊90%；投標者必須具備最少5000萬港元資本，中標後須向政府繳交一筆過的專營權費用及500萬港元擔保金。



標書評審準則方面，營辦商車隊有不少於50%的士須提供輪椅上落，該類的士愈多得分愈高；車輛設有5年車齡上限；若採用更多環保車，或特大車廂及行李空間車種亦可獲較高分數。另外，營辦商須提供具召喚服務的手機應用程式，亦不可要求乘客輸入目的地及拒載。而在收費方面，專營的士收費會較普通的士貴約50%，並提供最少1種電子支付方式。



的士服務質素委員會委員兼立法會議員譚文豪認為，運輸署的建議過於複雜，或會衍生更多討論，當中有多個範疇要由招標者自行釐定包括專營權費用，他擔心沒有人願意投標。他又稱持有現行的士牌人士需要另考車牌，質疑難吸引人投入新市場，建議改以增值課程處理，且車資要高於普通的士50%，或較少人願意支付，可給予更多彈性。