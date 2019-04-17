數碼個人身份系統「判上判」　允內地承辦商深圳編碼

數碼個人身份系統(eID)容許「判上判」，中標承辦商更可在深圳編碼。明年推出的eID是港府打造智慧城市重點項目之一，透過該系統讓市民在網上申請公屋居屋、車牌續牌及報讀專上課程等公共服務。不過，根據創新及科技局向立法會書面答覆，原來建構該系統的3間中標承辦商，有兩家來自內地，且系統建成後7年均由其提供保養維護。



據創科局向資訊科技界立法會議員莫乃光的書面答覆，建構eID系統由3間承辦商中標，分別是平安科技(深圳)有限公司、揚科集團有限公司及雄帝科技股份有限公司，他們須在承接合約首18個月內完成系統開發。其中，政府容許平安科技在深圳進行程式編製，又准許該公司將部分工序外判予同一集團的兩間分公司。



對於有何措施確保市民個人資料不會被傳送至香港境外，創科局指，承辦商及其分判商在開發和維護eID系統時，只會使用測試數據，並不涉及個人資料，又指eID不會儲存任何個人資料，市民登記時所提供的個人資料，只供資科辦人員用作管理和核實身份的工作，故承辦商和分判商不會接觸任何市民的個人資料。