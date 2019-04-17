樂善堂小學變過渡屋　提供50單位料9月動工

九龍樂善堂推出第四期社會房屋計劃「樂屋」，項目位於九龍城的樂善堂小學，將是全港首間由校舍改建的過渡性房屋，提供50個面積介乎180至240呎單位，每伙供3至4人居住，人均面積不少於60平方呎，項目壽命料3至4.5年，料9月動工，預計明年第一季入伙，5月開始申請，現正輪候樂屋的人會優先考慮。



校舍共兩層連地下有22間課室，大部分班房可間出2個3人單位，地下將設2個無障礙單位，另有6個4人單位，每個單位都有獨立廚廁，租金會視乎綜援租金津貼而調整。項目以環保為原則，盡量保留原有設備如籃球場等，日後可辦社區活動，亦設有共享空間包括洗衣房、活動室，提供家庭服務支援，如社區飯堂、課後託管等，亦會保留校舍內的文物，如門口的逾百年「龍津」牌匾、禮堂對聯、舊相片等。為善用空間，會研究原本洗手間也改建為單位。



項目有不少技術性問題需克服，包括地契，間隔、渠務、水電、水管及水壓等。為加強課室改建單位後的隔音效果，單位以磚牆間隔，保留原有課室門，另一單位的門口設於原窗位置。由於學校已有足夠的天然照明及通風，改建不需額外成本。



九龍樂善堂總幹事劉愛詩預期，申請反應理想，因選址在市區，交通又便捷，現有2個位於市區屬潛在選址。