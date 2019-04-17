商務酒店少但需求大　到港出差續貴絕亞洲

香港物價高企，連來港公幹交流的訪客也感受得到。人力資源管理顧問機構「ECA International」出差津貼報告指出，香港連續第2年成為亞洲公幹費用最昂貴的城市，到港出差的日均使費為515美元(約4039港元)，其中55%為酒店費用，整體使費比第二位的東京高4%。



調查於去年第4季進行，涵蓋全球400個地點，並分析酒店房間、膳食及的士等費用，協助企業為派員到海外公幹和短期外駐作成本預算。ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，香港公幹費用較去年上升1.5%，與東京、第3位的首爾等地點的差距稍微拉遠。



香港的酒店費用亦為亞洲區最高，關認為因香港商務酒店較少，且物業租金高昂，每年有大量公幹人士來港，對酒店有很大需求。關又指香港交通便利，亦是國際都會，即使出差費高亦無損公司派員來港公幹的意欲。然而為節省成本，來港公幹的日數或會減少，或令香港收入下降。



香港公幹費用位列亞洲第一，在全球則排第19位，排名比去年大幅上升。全球榜首為美國紐約，日均開支達799美元(約6267港元)，比第2位的瑞士日內瓦高出80美元(約627港元)以上，公幹成本最低為馬來西亞新山，每日只需184美元(1443港元)。關預計，明年東京將舉行奧運會及殘奧會等盛事，東京的公幹費將大幅增加，明年或會取代香港成為亞洲之冠。

