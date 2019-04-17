審計署：只公布合資格數字　中高齡就業涉報大數

勞工處為40歲或以上失業的求職人士推行中高齡就業計劃，審計報告指出，勞工處向立法會交代該計劃的就業個案數目時只公布合資格個案，過去5年每年平均有2000多宗，但這些個案未取得原則性批准，若計算已獲批個案，每年只有400多至600多宗，即勞工處有報大數之嫌。



僱主初步申請獲勞工處原則性批准後，才可展開計劃認可的在職培訓，培訓完成後，再申請3000港元至4000港元在職培訓津貼，為期3個月至1年不等。審計署發現，獲批准的中高齡就業個案，遠低於合資格個案數目，2014至2018年度，合資格個案每年平均有2660宗，但已提交初步申請的個案平均只有565宗，只佔合資格個案的21.2%。審計署要求該處日後公布數據時，明確區分兩者，以免混淆公眾。



由於僱員接受在職培訓不足1個月，僱主不會獲發在職培訓津貼，審計署發現，2013至2017年度有2581宗取得原則性批准的就業個案，只有75.6%僱員能完成整段在職培訓，有572宗的僱主未申領在職培訓。



審計報告又指，就業個案的留任率下降，留任期6個月或以上的個案由2015年的77.7%，下降至2017年的61.8%。報告認為，勞工處要監察留任率，並協助留任有困難的中高齡求職人士。