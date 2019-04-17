30至34歲壯男染HPV高危　性病肛門癌隨時中招

近年醫學界有研究發現男性感染部分HPV(人類乳頭瘤病毒)風險較女性高，但港男對預防意識仍低。有醫生指出，30至34歲壯年男士是感染高風險HPV最高危群組，性病、肛門癌及口腔癌等中招風險較高。勿以為性行為時戴安全套就萬無一失，其實並非100%可防止將HPV病毒傳給另一半。女士雖能定期進行柏氏抹片檢查及早診斷，但男士卻沒有篩查方法，因此最有效預防方式是接種疫苗。



社會普遍誤解HPV是女士獨有問題，臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌表示，男士感染HPV同樣可致癌及誘發性病，高達90%至95%肛門癌由該病毒導致，其誘發的椰菜花亦高達90%。男士與女士不同，感染風險不會隨年紀增長而下降，18至70歲男士當中，高風險HPV感染率仍達20%至40%，當中30至34歲最高危。



家庭醫學專科醫生林威智指出，男士即使有固定性伴侶仍有機會感染，當中不少人會誘發濕疣，其診所每月接獲2至3宗男性濕疣個案，大部分難以根治，容易不斷復發。即使男士進行性行為時戴套，但由於安全套不能完全包蓋陰莖，因此仍有機會傳染或感染。不過，因男士難以篩查，最有效都是接種疫苗，他鼓勵政府效法歐美地區將HPV疫苗資助擴展至男性。