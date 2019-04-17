腸胃病人打針後腳痹損坐骨神經　醫生涉專業失德

病人打針醫腸胃炎慘變坐骨神經受損！病人甘柏慧(譯音)2014年4月因腸胃炎向醫生董毅麟求診，獲注射止痛退燒針，惟注射期間甘感到如電擊痛楚，左腳其後麻痹無力，其後獲確診坐骨神經受損，有2年時間需以拐杖協助走路。董被控兩項專業失德，惟他缺席醫務委員會今日(17日)聆訊。專家醫生在聆訊上表明，病人的打針位置低，有高風險機會傷及神經線。



甘作供自稱腸胃差，幾乎1年內會有3至4次腸胃炎，過去會打針治療，但董為她打針時要求她曲腳，董將手按其臀部後隨即注射，有別於其他醫生「用兩隻手度下度下」般量度位置，甘接受注射期間最少三度因痛楚而大叫，董未有停下。甘其後感到左腳逐漸麻痹、無力，針口痛楚持續數天，惟覆診時告訴董，董未有為她檢查。直至甘再到威爾斯親王醫院急症室求診，引述該醫生指針口位置低，「正常唔會打依度，會碰到神經線」，最終確診坐骨神經受損。



她形容，自此2年需接受物理治療，要以拐杖協助走路，每當經過涉事診所更會手震及腳軟。



專家證人、腦外科醫生余仲平供稱，甘的受損屬非直接損害，其針口位置低，注射期間或觸碰到神經線的表面，曲腳動作會令神經線更接近體表，正確做法是醫生先以盆骨及髖關節的指定位置，確定注射在臀部的甚麼部位，若病人在注射期間表現痛楚，理應抽出針筒及另選位置注射。