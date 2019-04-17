兩年來多種療法治胰臟癌　鄭威濤出庭作供感疲累

「板前壽司」始創人鄭威濤另起爐灶經營分店及另一品牌「板長壽司」，遭首間板前店的主要股東潘嘉聞民事控告，鄭終極敗訴後向法庭存入4000萬港元建議和解，惟遭潘反對，交回法庭定奪。案件今(17日)在高院續審，鄭威濤作供完畢，案件押後至明天(18日)，由與訟各方律師作結案陳詞。



鄭回應記者提問時表示，在法庭作供大半日後感到很疲累。關於其胰臟癌病況，他表示現仍接受治療，這兩年來做過化療、服食標靶藥、T細胞和幹細胞療法等，現仍需繼續控制病情。至於公司業務，他稱把部分交給同事負責。



他下午接受盤問時，被潘嘉聞的大律師指出，借錢給板前股東麥建成與黃銳韜買股份的財務公司，其老闆原來與鄭相識，兩人更在2012年透過公司投資物業，買入尖沙咀東海中心一個舖位，至去年才賣出。不過，鄭表示與對方很久沒見面，對於對方借錢給麥黃二人全不知情。該個舖位是板長壽司所用，是對方提出放售，而他經常離港看病，故透過電話溝通決定賣掉。



關於賣股之事，鄭補充在確診患癌後，醫生都不知他生命還有多長。為了不留下一場官司給家人，他才賣股份予麥黃二人。他稱，麥黃雖說過會投贊成票接受和解，但最終怎樣投票，他並不會知道。他稱於2016年日籍股東寺口忠義曾問他，為何公司這麼久都沒分錢，他回應因有官司未完，他覺得，案件和解不論對他個人或是對公司所有小股東都是好事。