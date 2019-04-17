內地司機經港免試取國際牌增12倍　政府拒收緊安排

前年有持有香港簽發國際車牌的內地司機，在澳洲駕車時因為看不懂英文交通標誌而撞死人。據運輸及房屋局局長陳帆今日(17日)向立法會議員尹兆堅書面答覆，過去10年內地司機經香港免試獲簽發國際車牌數量激增逾12倍，當局無計劃收緊發牌安排。



運輸署數據顯示，2009年透過持有內地駕駛執照而獲免試簽發香港正式駕駛執照有13,655宗，申請過去10年持續上升，截至去年共錄得37,897宗，上升1.77倍。而透過持有非內地駕駛執照而獲免試簽發香港正式駕駛執照的申請，由2009年的14,720宗減至去年的11,523宗，減幅21%。



運輸署發出的國際駕駛許可證由2009年79,329張，增至2018年的315,458張，增幅達2.97倍；當中申請人是透過持有內地駕駛執照而獲免試簽發香港正式駕駛執照，從而獲發國際駕駛許可證的個案，亦由2009年583宗，增至2018年的7694宗，大增逾12倍。



當局指，國際駕駛許可證持有人，若曾透過免試簽發取得香港駕駛執照，其必須曾在海外或內地完成相關駕駛考試，當局認為相關發牌安排一直運作暢順，現階段無計劃改變。