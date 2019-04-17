公私營單位「斷崖式下跌」　輪公屋時間恐延長至6年

香港房屋供應短缺，一個智庫今日(17日)發表研究報告，預料2023年的私人住宅供應量將較2018年下跌4成，而3年內公屋平均輪候時間將由現時5.5年增至6年，兩者均出現「斷崖式下跌」。報告建議，政府加速發展25幅「改劃地」、考慮西貢十四鄉2幅合共64公頃的「未劃分山坡地」，以及盡快開展110公頃棕地和150公頃私人新界農地的改劃工作，解燃眉之急。



研究指，過去5年，香港公私營房屋已累計短缺9.9萬個單位，加上去年上蓋工程動工量明顯下降，以及私人住宅熟地供應減少，預料2019至2023年每年的私人單位落成量約為1.85萬個，到2023年更進一步減至1.33萬個。公營房屋方面，研究預料未來4年只有1.83萬個單位，其後更跌至1.45萬個，將令公屋平均輪候時間增至6年。



研究認為政府目前尚有69幅「改劃地」尚未啟動法定改劃程序，當中25幅較近社區及交通便利的土地可優先使用，同時考慮發展約能提供2至3萬個單位的西貢十四鄉64公頃土地。至於棕地，研究指應盡快發展，但由於棕地有助貿易和物流行業發展，因此需要考慮其經濟價值。