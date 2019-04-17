重用無蓋印舊郵票呃郵資　收押所文書助理認欺詐

荔枝角收押所一名男文書助理，被揭發多次藉詞幫助同事把新郵票貼在信封，卻偷龍轉鳳，重用無蓋印舊郵票代替，並將署方給予的新郵票據為己有，寄發私人郵件，詐騙政府郵資。懲教署職員點算郵票時揭發，報警跟進。涉案文書助理被控一項「有關繳付郵資的欺詐行為」罪，今(17日)在西九龍法院認罪。裁判官指需要等候感化官報告及社會服務令報告，將案件押後至5月8日。被告續准保釋。



45歲被告褟志雄，報稱文書助理。案情指，被告負責處理用過的信封和郵票，去年5月及8月，他主動提出代同事將新郵票貼在信封，其後向另一同事索取相應新郵票。其後同事發現被告所貼郵票面值有出入，曾要求對方不要再幫助，惟被告其後繼續拿取該同事的信封貼郵票。同事遂向署方報告，揭發被告把用過的舊郵票當成新郵票使用。



警方調查時，在被告辦公室的抽屜中發現70張新郵票，面額共值12港元，以及345張舊郵票，面額共401.4港元。被告被捕後透露，工作期間將信上舊郵票剪下保留，留待「換取」新郵票，他自兩年前已開始這行徑，所換來的新郵票全用在其私人郵件，但已忘記所涉郵票總面額。