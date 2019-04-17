已婚文員涉狎菲傭案續審　女事主否認誣告

已婚男文員劉瑞禾涉嫌在家中露下體誘菲傭口交，更疑嘗試將她的頭壓下，圖將自己下體放入女方口中，又涉趁菲傭熟睡時，舔她耳窩並自瀆。案件今(17日)於九龍城法院續審，控方申請修改控罪，把去年8月2日在單位廚房及客廳發生的事情，由1條控罪分拆成2條控罪起訴，換言之，原本被控5項非禮罪的45歲被告，現被控6項非禮罪。



女事主X今繼續接受辯方盤問。辯方指，X由最初向教會牧師的妻子投訴遭侵犯，到錄口供，以至日前在法庭作供，所描述事件的細節如案發日子、地點及案情均出現不同版本，供詞前後矛盾。又指X知道被告兩夫婦一早不滿她工作表現，可能解僱她，因此捏造事實，好讓有藉口離開工作崗位，又不會給人印象是因表現差被僱主解僱。X反駁稱，自己工作表現非常好，庭上所講均屬事實，與警方錄口供時思緒混亂才表達得不清晰。



辯方又指，X至少兩次從中介公司職員得知被告兩夫婦不滿其工作表現，投訴她若不改進就要換人，但X否認。辯方再指，X試過熨衣服時不專心，令熨斗燒爛鬧鐘及床褥；亦有次X煮餸忘記熄火，餸菜燒焦；此外X未有替使用良久抽濕機關電掣，被告認為很危險，故曾以兇惡態度罵X。X確認熨衫及抽濕機事件有發生，但否認「煮燶嘢」，並指被告對抽濕機事件不憤怒，只勸她勿再犯錯。