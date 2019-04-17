立法會傍晚6時半復會　早前流會一刻只欠3人

立法會原定今明兩日(17及18日)就財政預算案《撥款條例草案》進行二讀辯論，惟到今午4時28分因尚欠3人才有足夠法定人數而流會，是自2017年12月修改《議事規則》後首次流會。按照《議事規則》第17(6)及第14(4)條，立法會主席梁君彥決定於今晚6時30分恢復開會，以繼續處理今明立法會會議議程上的事項，及已指示將於明晚約8時休會。而大會於傍晚6時半後按期重開。



今日會議於上午11時舉行，分別有議員陳志全、郭家麒及范國威合共提出4次點算法定人數要求，舉行了5個多小時的會議中，單是用於點算法定人數便花了1小時。



此外，會議只欠3人便能避過流會，會議廳中當時有3名泛民議員在席，分別是林卓廷、葉建源及梁繼昌。建制派方面有28人在席，工聯會5人全數在席、民建聯9人、經民聯3人、自由黨2人、新民黨1人等。立法會中有7名行政會議成員，只有2人在席，不在席的為議員廖長江、葉劉淑儀、張國鈞、林健鋒及劉業強共5人。



梁君彥約下午5時50分宣布，將於傍晚6時半重開會議，指由於有多名議員有意於今明兩天發言，且議程上有多項附屬法例等，故認為有逼切性重開會議。他與不同黨派商討後，估計會議有足夠法定人數。他強調出席會議為每名議員的責任，今次是因修改《議事規則》後可決定同日重開會議，他認為善用議會時間是重要的，議員應盡責。



有民主派議員表示製造流會是要壓縮時間，最大目標是抗衡《逃犯條例》，重申民主派會全力抗爭。提出點算法定人數而導致流會的議員陳志全稱，今日有不少議員要求點算法定人數，有數次甚至是最後數秒才有足夠法定人數。如建制派要逼立法會在7月休會前通過惡法，請他們留在會議廳內，即使流會亦有足夠人數可復會。



今日下午流會時缺席議員名單如下：

非建制(23)

民主黨(6)：涂謹申、胡志偉、黃碧雲、尹兆堅、許智峯、鄺俊宇

公民黨(5)：郭家麒、郭榮鏗、楊岳橋、陳淑莊、譚文豪

議會陣線(6)：梁耀忠、毛孟靜、陳志全、范國威、區諾軒、朱凱廸

專業議政(3)：莫乃光、李國麟、邵家臻

熱血公民(1)：鄭松泰

工黨(1)：張超雄

獨立(1)：陳沛然



建制派(14)

民建聯(4)︰黃定光、鄭泳舜、張國鈞、劉國勳

經民聯(4)︰石禮謙、林健鋒、梁美芬、劉業強

六人組(2)：馬逢國、廖長江

新民黨(1)︰葉劉淑儀

自由黨(1)︰邵家輝

實政圓桌(1)：田北辰

獨立(1)︰陳凱欣