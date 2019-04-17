審計署：咪錶位用家斥警方懶執法　助長南亞錶霸

審計署今日(17日)發表審計報告批評，37個地區中平均有15個地區的咪錶泊車位「可用率」，在2015至18年間未能維持15%可用率的目標。有市民認為咪錶泊位多年來無改善，最長需等逾句鐘，又指多區出現南亞裔錶霸，批評執法部門執法不力。



市民老先生每周都會使用2至3次咪錶。他表示每次泊咪錶位都要等半個小時，令他難以預時間，覺得非常煩擾，「等太耐就放棄，寧願畀錢去啲收費停車場」。他稱10多年前咪錶位已供不應求，問題從無改善過，反而愈來愈嚴重，「車愈嚟愈多，錶位無乜點加」，他建議政府增加錶位的同時亦要限制車輛增長。



市民梁先生批評現時咪錶使用情況十分不理想，少則等10多分鐘，多則逾句鐘。他又批評，現時多區都出現南亞裔錶霸，但執法部門鮮有執法，「佢哋用啲雪糕筒擺喺咪錶車位，警察行過嚟只係叫佢哋入錶」。他又擔心，將來智能咪錶推出後，會有司機經手機應用程式霸咪錶，令咪錶使用情況更不理想。他建議執法部門加強執法，限制車輛數目增加，及增加咪錶及停車場車位。