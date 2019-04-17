網民熱話：舊傢俬變路霸？　貨Van逆線走避

舊傢俬體積龐大，如要棄置必須好好處理。昨日（16日）有網民在Facebook群組「馬路的事討論區」發文，有一大堆舊傢俬擺放在路面，無人看管，疑有人搬屋，遺下傢俬。事件惹來網民怒斥，直指舉動「好自私！」



事發於銅鑼灣加路連山路。從發文者Chris Cheng上載的圖片可見，現場有大堆相信是被棄置的舊傢俬，4張桌椅一字排開，1張木製梳化橫卧在路面上，更有一個衣櫃。除了馬路上，路邊亦擺放了幾張桌椅。事發地點為單線雙程行車線，相片拍得一輛貨Van正逆線駛來，估計是為了避開路上雜物。發文者留下一句「傢俬L」形容事件。



網民看過相片，紛斥情況不可接受，「唔係話搬屋就可以，佢係霸晒成條線，令車要逆線行」、「呢度係得來回線既雙程路，我唔覺得佢咁係啱！」亦有人稱，該處不時有人霸佔馬路，「呢個位已經長期被佔領，咁啱畀閣下影到啫！」



網民有話說：



Priscilla Wong：咁樣做又真係誇張咗啲，其實佢原意係咪想佔領馬路啊？

Franky Chiu：我啱啱經過都話係...好自私！

Gary Siu：馬路被佔領.....



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