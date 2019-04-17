政Whats噏：保良局就職典禮　曾國衞撐場支持

工作以外嘅聯誼活動可以增進同事之間嘅感情，入境處處長曾國衞昨日(16日)出席活動時話，佢同入境處嘅同事有時都會一齊參加慈善機構舉辦嘅活動，例如慈善步行、慈善跑步賽。曾國衞一向好fit，有冇後生同事會喺跑步活動贏佢呢？佢就笑笑口話，梗係後生贏啦，始終係後生體力好啲。不過佢就坦言，其實好少會比賽嘅，通常都係志在一齊參與做善事，同埋可以聯誼吓咁話。



當日活動係保良局董事會交代就職典禮，去撐場嘅有曾國衞之外，當然仲有董事會成員，包括新加入成為總理嘅「九巴金公主」伍穎梅(Winnie)，佢仲孖住另一總理何許頴嘉(Candy)傾偈。Winnie話，加入保良局係因為有學校、老人院等，覺得服務夠晒廣泛。而保良局來年計劃開設「保良局專業教育書院」，為幼稚園教師或有志從事幼教工作嘅人士提供課程。講起讀書，Candy就自爆喺加拿大讀書時都曳過，曾經因為逃學而要見家長，當時喺美國嘅爸爸仲要特登飛去加拿大，好彩爸爸媽媽覺得事情已經發生咗，都冇特別怪佢，只係同佢傾吓，不過之後就幫佢轉咗去間管教得嚴啲嘅學校喇。



主席馬清楠新上任，佢太太同三個仔女都齊齊到場支持，相當溫馨。雖然落大雨，但佢致詞時就大讚「天公造美、天降甘霖」，事關水為財，希望善款都可以滾滾而來喎。佢又話，好多人都以為保良局財雄勢大，其實保良局只有兩幢收租物業，而且服務又多，涵蓋人生每個階段，由於希望服務收費平啲，所以善款對佢哋嚟講真係好重要咁話。