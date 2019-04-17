小學中文數學書勁加價　普通話電子書狂加10%

教科書加風不絕，家長的擔子愈來愈重。教育局今日(17日)公布下學年教科書價格，雖然局方稱整體課本價格較本學年平均上升2.7%，較去年微升0.1個百分點，但東網統計最新上載的中小學及幼稚園《適用書目表》後發現，不少傳統印刷教科書加幅高於局方公布的水平，當中有小學數學及中文科課本加價逾5%，被視為長遠可降低成本的電子書，更有小學普通話電子課本狂加價約10%。



《適用書目表》羅列各教科書下學年及過去兩年的售價，電子書方面，知識共享協會有限公司開發的《共享普通話》小學電子課本，各年級售價由去年的98港元上調至108港元，加幅達10.2%。知識共享協會在網頁指，《共享普通話》有真人發音、多種互動練習，拼音鍵盤及多媒體等多種電子元素外，亦着重課堂上的師生互動、學生成績分享等傳統教學無法做到的功能。



印刷課本方面，新亞洲出版社有限公司出版的《小學數學》課本，一冊售價由上學年的77.5港元，加價至81.5港元，加幅為5.2%；教育出版社有限公司出版的《我愛學語文》三下自讀篇章，最新售價為61港元，加幅亦達5.2%。