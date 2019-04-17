毓民特區：政黨威嚇削醫委會權力　疑為私利盤算

醫委會日前否決放寬海外專科醫生考試後免實習的安排，引來不少爭議。當中立法會不同黨派議員對醫學界羣起攻之；民主黨及民建聯分別表示會提出私人條例草案修改醫生註冊條例。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民批評政黨藉公立醫院「醫生荒」問題削弱醫委會權力是另有企圖。



踏入流感高峰期，公立醫院人山人海，面對人手不足問題，醫護人員壓力爆煲，醫療服務質素亦受影響。黃毓民在節目中指出，醫護人手不足問題存在已久，2014年自由黨和民主黨曾合作提出很多醫療改革建議，其中一項是改革醫委會，包括增加海外醫生及改善醫委會處理投訴程序等。



黃形容今次民主派重施故技，更稱不排除接受內地醫生來香港執業，建議令人毛骨悚然：「現在的問題在哪裏呢？醫生的人手不足或醫生荒的問題，第一，因為香港人口老化，政府的醫療政策落後於形勢，沒有做長遠規劃，包括培訓醫護人員、增加培訓數目、投放更多資源。例如兩間大學的醫學院的學位問題，是否要投放更多資源呢？但有沒有做到呢？」



黃毓民批評政黨不做政策研究，只識頭痛醫頭，腳痛醫腳：「(政黨)你們真的要用用腦袋 ，每次也動用私人條例草案來吼嚇對方。」他在節目中表示，不反對放寬海外醫生來香港執業，但問題在於用何種方法：「譬如說在英國統治時代，殖民時代英聯邦醫生來香港執業，當然沒有問題，但現在是否要用相同標準，現在是中華人民共和國香港特別行政區，所以國內醫生可以來香港執業，儘管是這樣也要想個方法出來，他們要怎樣才能來香港就業，而香港人又不會恐慌呢？所以這些問題要由政府及法例來解決。」



要放寬海外醫生在香港執業，黃強調要先跟業界有共識，政黨不能一味靠嚇，更不能空口說白話：「那兩個政黨就是擺姿態來吼醫學界，會收回醫委會的權力，這樣的做法是絕對不適宜。所以我奉勸那兩個政黨，有調查研究就有發言權，你們做了甚麼調查研究，能拿出來看看嗎？」



他更質疑有人另有盤算：「是否好像某些醫學界人士所說，他們為了選舉造勢，為了出風頭，有很多正經事不去討論，例如修訂逃犯條例。一眾立法會議員不去監察政府的醫療政策，更不做深入的調查研究，就用民粹方式跟醫學界的專業自主對着幹，是否真的可以解決問題？」



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