毒販鹽田棄900公斤粉末冰毒　3人落網2人在逃

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，越南警方接連在中部義安省破獲兩宗毒品案。繼日前檢獲600公斤、市值2.68億港元的冰毒後，警員周三（17日）在鹽田的路旁，發現毒販遺棄的900公斤粉末冰毒，市值4.02億港元，是越南近年最大宗的毒品案。警員已拘捕3名疑犯，另有2人在逃，當中包括一名外國人。



義安省瓊瑠縣警方周二（16日）接獲民眾報案，指在一處鹽田的公路旁，發現23個被人棄置的可疑白色袋子。民眾以為袋中物品是鹽巴或垃圾，一度打算銷毀，被到場警員阻止。警員其後打開袋子，發現多個黃色包裝袋，袋內放着寫有中文「發」字的膠袋，內有粉末冰毒。



檢獲大批毒品後，警員在多處拘捕3名疑犯。越南官媒報道，警方正調查毒品的來源地，相信有人企圖經越南，把毒品運往海外。有消息人士指，義安省警方日前的掃毒行動可能起震懾作用，毒販因此在路旁棄置大批冰毒。



越南禁毒法令嚴厲，擁有或走私逾0.6公斤的可卡因或海洛英，以及2.5公斤冰毒的人士可判死刑，生產或銷售0.1公斤海洛英及非法麻醉品也面臨死刑。但吸食冰毒近期在越南有增加之勢，警方接連搗破多個製毒工場。



今次是過去163日內第29宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/