每日一片：私家車兩招玩殘貨車　網民：一定有前傳！

香港車多路窄，道路使用者容易產生爭拗，互相忍讓才是雙贏之道。昨晚（16日）一輛白色私家車在一條公路的尾段突然切線，惹尾隨的貨車司機不滿，以高燈照射反擊。私家車報以「急煞」攻勢，甚至假裝切線，致使貨車司機扭軚要迴避。貨車司機不忿其危險行為，上載事發影片，怒斥私家車司機。惟網民認為事出必有因，反問貨車司機，「前傳呢？」最後，真相浮現！



整合3段影片可見，白色私家車在左邊行車線行駛，正準備切線至貨車前。惟貨車司機認為前方空間不足，因此響按提醒，「呠咗佢一吓，就上身」。不料被「砵」的白色私家車，突然加速駛前，並於分岔口的尾段切至貨車前。白色私家車疑不滿被「砵」兼被高燈照射，用急煞反攻，雙方爭持不下，僅能以「龜速」行車。其後，更出現白色私家車假裝切線一幕。



兩車在馬路上的危險行為令網民咋舌，有網民質疑貨車司機刪減片段「博同情」，「明明有前傳，仲好意思話人哋！」「人哋cut入，咁你做咩要開高燈射人先？」有網民則認為兩名司機各有錯處，不該指摘對方，「兩個齊齊危險駕駛囉！」