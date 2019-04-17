欠債走上不歸路　男子車內燒炭亡

上水河上鄉路近羅湖懲教所，今晚(17日)7時許，有村民行經上址，發現一名年約40歲男子，昏迷倒臥一輛客貨車司機位，遂慌忙報警求助。警方及消防員趕至，撬開車門把事主救出，惜經檢驗後證實已經死亡。警方封鎖現場調查，在車內檢獲一個啤酒罐及一盤燒過的炭。



警方聯絡死者家人到場了解，經初步調查後，獲悉事主平日利用該車運送豬肉等食材，懷疑近期因欠債數十萬無力償還，一時想不開萌生死念，相信事件無可疑，惟死因有待驗屍後確定。



據了解，有村民在兩日前行經上址，已發現客貨車停泊在該處，當時不以為意，至今日再次行經始揭發事件。



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