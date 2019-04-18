探射燈：天價工程千瘡百孔　醜聞四面楚歌

本港近年大興土木，興建多項大型基建工程，惟卻不斷爆出超支、造假等醜聞。繼早前深圳灣公路大橋爆出「斷纜」事故，未幾港珠澳大橋香港口岸人工島又發生嚴重地陷，而最嚴重的要數千億沙中線工程，屢爆削鋼筋、虛扭螺絲帽涉造假，由頭爛到尾，搭沙中線隨時恐變「沙中人」被活埋，種種事件都足見基建工程千瘡百孔。



通車不足12年的深圳灣公路大橋早前爆出「斷纜」事故，其中1條承托大橋石屎橋身的外置預應力鋼纜「異常」斷裂，有指涉事路段的維修及管理合約規定承建商委聘的獨立監督顧問公司聘請的結構監督工程師必須為全職工作，但實際進行巡查工作的大部分只是兼職工程師，疑因此影響整體維修保養質量。



其後港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓地面的出口外，更突然出現兩處地陷，其中一個巨型「地洞」面積超過10平方米、深逾6呎。而大橋過去又被爆人工島飄移，及爆出石屎測試造假醜聞，質量令人憂慮。



而千億沙中線工程，自去年5月被揭發紅磡站連環削鋼筋及虛扭螺絲帽涉造假後，去年6月又被爆出土瓜灣站結構牆的橫向鋼筋被削走、會展站的挖掘工程少放臨時橫向支撐事宜等等，其後更驚爆政府始知涉事的承建商未有遞交申請便擅改圖則，最終港府要成立沙中線紅磡站調查委員會進行聆訊，又在站內鑿開石屎檢驗，證實有多個位置的鋼筋螺絲帽不合格，甚至距離標準甚遠，令該線至今全面通車無期，淪為國際大醜聞。



而沙中線紅磡站獨立調查委員會中期報告早前終於出爐，但報告指月台結構仍達到安全水平，毋須重建或加固，更完全無提及是否有政府官員或任何人需為事件負責，表現令人失望，亦難以服眾。