探射燈：跨境基建　未見利民　先憂倒冧　自保求神

港府回歸後密密大興土木，興建多項大型跨境基建，表面似是明益和方便港人，惟不少落成後車流量或客量都不似預期，更實為「閻羅王工程」，延誤、超支、造假等醜聞樣樣齊，致質量「好唔掂」，令人憂慮「隨時冧」。多項基建工程本身已醜聞不絕，深圳灣公路大橋早前又再爆「斷纜」事件，如「衰開有條路」，處處陷淪亡恐慌，四面楚歌，香港幾近變為危城，市民恐要每日拜神自保，自求多福。



香港回歸後籌建多項跨境大型基建工程，表面是造福港人、帶動旅遊、經濟發展，實質在大灑金錢之後卻儼如一堆爛攤子，造價動輒超支過百億元，期間涉及質量差劣的醜聞不斷，工程落成啟用後的車流量和客量更差強人意，當局安排不周，令民怨沸騰。



翻查過去多項基建落成後的車流量和客量，可見效益不彰。早前爆出「斷纜」醜聞的深圳灣公路大橋在2003年動工，是前特首曾蔭權爵士任內竣工通車的一項大型基建，該橋連接香港流浮山及深圳蛇口。2007年7月1日正式通車至今逾11年，車流量卻遠低於預期，一直為人詬病，其設計流量上限本為日均8萬架次，但通車首年日均只有3千多架次，當局原預計2016年可增至6萬架次，但實際只有1.1萬多架次，不足預期20%，至去年11月仍僅1.3萬多架次。



而去年9月23日投入服務的高鐵香港段，客量同樣不達標。今年首2個月的總乘客量約為340萬人次，平均每日客量約為5.8萬人次，數字仍遠低於政府聲稱的「最佳估算」日均約8萬人次客量。高鐵通車後，城際直通車客量大跌約30%，至於港鐵過境量亦略減約1%。



至於造價超支逾百億元、列為國家級工程的港珠澳大橋，港府宣傳大橋時稱可促進粵港客流貨流、刺激香港旅遊經濟，實際亦是事與願違。港珠澳大橋去年10月通車，在通車後首個周末的傍晚，車流量僅1800多架次，未達預期目標，但港府仍「死撐」情況屬預期之內。



管理局數據顯示，去年10月24日大橋通車至去年12月24日，所有方向的總車流為211,513架次，日均車流約為3411架次，較港府當年預測的日均車流9200至1.4萬架次，縮水63%至76%；各類車輛中，接載旅客來往港珠澳三地的小型客車、穿梭巴士及過境巴士，佔總車流的96.3%，餘下的3.7%才是載貨的普通貨車及貨櫃車，日均貨車流量僅126架次。客量同樣欠佳，入境處統計數字顯示，大橋香港口岸啟用的首兩個月，只有4,253,001人出入境。



對於跨境基建落成後的效益，立法會議員葛珮帆表示支持跨境基建，惟多次出現超支、延誤，耗費納稅人金錢，質量欠佳亦令人擔憂：「政府監管不善，唔可以判咗工程出去又唔理。」她認為，政府必要做好監管，以發揮這些基建最大效益。



「顯然係有失職、瀆職，官員要徹底搵問題成因，不能撒賴。」「廿三萬監察」發言人王國興批評，香港近年在跨境基建工程上屢屢出錯，而且是大錯，涉官官相衞、官商勾結，惟在同一條橋同一條路，內地方面則無甩漏醜聞，情況絕對不能接受。