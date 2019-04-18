環保基金撥28億資助　審批粗疏　監管漏洞多

獲六十七億元公帑注資推行的環境及自然保育基金（環保基金）疑變提款機。審計署昨日發表第七十二號報告書，披露該基金由九四年成立至去年三月，已資助約五千二百個項目，合共批出約廿八億元資助，但基金由審批、監管及結算運作都存在監管不力、懶理公帑被濫用的情況。截至去年九月，有九十九宗個案獲批資助後，並無展開工作，有個案甚至拖足六至九年，如有中學早在二○一○年獲批三十七萬五千多元資助安裝太陽能設施，本應在二○一四年便完成，但項目拖至今年一月仍無寸進。審計署發現負責基金運作的環保署對重大延遲項目並無跟進，促請環境局及環保署密切監察資助項目的進度，迅速處理帳目結算，並加強管治效率。



最新一期審計報告揭露環保基金運作問題多多，如審批缺乏效率，一三至一八年批出的項目中，近三成處理申請需時一年；批出資助項目後沒作跟進；負責審批基金及項目的部分委員會開會出席率偏低等。由於獲批項目遲遲不開展、項目完成後長時間未作結算，造成不少公帑被浪費或無法釋出以資助其他新項目。



報告指，截至去年九月，有九十九宗獲批的環保基金資助項目仍未展開，當中有一成半已獲批逾一年，更有六宗個案獲批六至九年才開始。一間中學於一○年九月獲批三十七萬五千元，在校舍安裝太陽能發電板和綠化天台，項目原定一一年七月展開，一四年四月完成，惟獲批一年內都未開始，按當時規定審批小組可終止發放資助。但環保署至一二年四月始跟進該校問題，校方不斷拖延，至今年一月中在審計署監督下，環保署才要求該校提交撤回項目書面通知。審計署指，環保署九年期間有五年都無跟進項目，致有關撥款長時間被鎖住。



基金的資助項目年期不宜太長，惟審計署發現，有四成七已批項目展開逾四年都未完成，其中一宗未完成的項目較預定完成日期拖延了五年半，屬重大延遲，但環保署同樣沒有跟進，對項目的推展進度亦不清楚。此外，同期有三百零三個已完成的環保基金資助項目帳目仍未結算，有獲資助機構提交報告書後約四年，環保署才確認完成，將最後一期款項發放給該機構，涉及八萬七千元未用承擔撥款被凍鎖四年，無法釋放以資助其他項目。審計署建議環保署密切監察項目進度。



環保署表示，往後會確保有關環保基金委員會及審批小組的相關資料適時上載到環保基金的網站，以及監察實行環保基金整體表現研究所提建議的進度。



審計報告另一章節亦提及漁農自然護理署審批漁業持續發展基金以及農業持續發展基金的時間過長。有個案獲批資助額是七百二十萬元，但當中申請人的行政費竟達一百五十萬元，佔獲批資助額的兩成。審計署認為漁護署應持續檢討行政費水平，確保金額合理。