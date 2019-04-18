運輸署研自動泊車系統　一拖16年

審計報告披露，根據運輸署二○○二年發表《第二次泊車位需求研究最終報告》，提出長遠解決泊車問題的其中一項措施，是採用自動泊車系統。該署一直拖延至十六年後，即去年才委聘顧問進行先導研究，以確定發展設有自動泊車系統的停車場是否可行。審計署質疑先導研究完成後，運輸署另需花上數年設計和建造設有自動泊車系統的公眾停車場，全面引入自動泊車系統變得遙遙無期，敦促運輸署加快推行。



審計署引述車位需求報告稱，採用自動泊車系統，可更有效地運用空間，特別適用於泊車位短缺的高密度商業區，只需簡單的鋼架和起重器，便可建造極具成本效益的自動泊車系統。審計署表示，留意到一些國家例如日本和丹麥，已經應用自動泊車系統，不但有助善用空間，而且停車場內的車輛幾乎不會排出廢氣，較為環保。



審計署承認推行自動泊車系統面對挑戰，落實前應進行可行性研究。但審計署留意到，並無紀錄顯示運輸署在○二年報告發表後曾進行相關研究，直至去年才委聘顧問於六幅用地進行先導研究，以確定在技術和財務上發展設有自動泊車系統的停車場是否可行，並就推行關於泊車科技的措施建議未來路向。有關先導研究原定去年底完成，但結果推遲至今年初才有結果。



審計署建議運輸署根據先導研究建議，加強在政府停車場推行自動泊車系統工作。運輸署回應指已調派一個專責小組，監督在政府停車場採用自動泊車系統的規劃和推行工作，該署擬由二○二一年起分批展開建造工程，並視乎先導項目成果，研究更廣泛地在政府停車場應用自動泊車系統。