運署藉口多　葵芳停車場重開無期

審計署發現葵芳停車場有泊車位被閒置，該停車場天台有七十五個車位，二○一三年起封閉維修，工程於同年十月完工後，理應重新開放供司機停車，不過，運輸署卻恍如「瞓咗覺」，一直未有重開停車場，直至審計署介入後，始稱計劃重開天台泊車位，作為扣押非法出租或取酬載客車輛的臨時汽車扣留中心，及後會用作一般泊車用途。



審計報告指出，葵芳停車場樓高七層，提供六百四十五個泊車位，包括五百五十二個私家車、客貨車和的士泊車位，以及九十三個電單車泊車位。根據平面圖，停車場一至七樓提供四百七十七個私家車、客貨車和的士泊車位，餘下七十五個車位則位於天台。



審計署在去年底至今年初前往葵芳停車場視察，發現停車場七樓與天台之間的車路被封。根據運輸署紀錄，在一二至一三年間，葵芳停車場發生避雷針導電銅片失竊事件。為加強保安，在七樓和天台加裝閉路電視攝影機及在七樓斜道安裝閘門。工程於一三年十月完工，但工程完工後，天台泊位一直無重新開放予公眾使用。



運輸署解釋，及後發現天台地面不適合泊車，與建築署聯繫後進行維修，工程於去年十月完成。建築署則稱，去年四月接獲維修工程要求，十月完成，工程包括小塊修補地面終飾及為護牆重新髹油等，對停車場開放不構成影響。



審計署認為葵芳泊車位需求極高，葵芳停車場天台泊車位長期封閉，情況並不理想，敦促運輸署盡快重開泊車位。



街坊張先生批評運輸署「真係好浪費！應該盡快整好佢，成日話冇車位，上面大把車位丟空。」李太也說：「封咗成層唔畀人用，真係唔係咁啱，出面都唔夠車位用，否則無可能周街泊。」