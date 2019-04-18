東方日報A1：審計報告揭運輸署10宗罪

運輸署無能！繼本報於去年十一月踢爆運輸署執法不力，政府停車場湧現「死車」「租霸」後，審計署昨日發表新一份報告書，亦炮轟運輸署十宗罪，包括任由「死車」停泊長達十一年不拖走、頂層停車場封場六年、明知私家車位供不應求但不處理，以及漠視非咪錶泊車位被濫用擺放雜物等，不但令泊車位短缺問題惡化，更白白浪費公帑。有立法會議員直斥有關罪狀僅冰山一角，批評運輸署處事馬虎，「闊佬懶理」，「冇位泊車已經係香港災難，車輛被迫塞滿街，係運輸署一手造成！」



現時運輸署總共管理十一個政府多層停車場，包括葵芳停車場、大會堂停車場及香港仔停車場等，合共提供五千五百四十七個泊車位。最新審計報告指出，二○○六年至二○一八年間，領牌車輛即私家車及商用車輛等由五十一萬多增至七十四萬多輛，當中私家車更由四十多萬增至六十一萬多輛，增幅五成三。惟運輸署卻懶理車輛數字大增，同期整體泊車位僅由六十七萬多增至七十五萬多個，增幅僅一成二，導致泊車位供不應求。



正當車位「一位難求」之時，報告揭發截至去年十二月，政府停車場有十三輛棄置車輛，其中十輛被棄置的時間由逾一年至十一年不等，令庫房至少少收三百四十萬元泊車費。其中「霸位」逾十一年的個案涉及一輛棄置電單車，審計署展開調查後，運輸署始於今年初報警及將涉事車輛移交警方處理。



報告書又指政府停車場的月租遠低於市價三成四，僅介乎一千八百至四千三百元，部分咪錶位每半小時更只收二元。由於政府停車場的月票以先到先得方式發售，變相逼人排隊「爭餐死」。審計署發現有四個停車場如天后、筲箕灣、香港仔和葵芳停車場，去年連續五至六個月出現私家車和客貨車月票在開售首天即告售罄的情況，更有人要通宵排隊搶票。



市民「爭崩頭」搶得政府停車場車位後，又要擔心被賊人偷車。審計署狠批運輸署的閉路電視保安系統多甩漏，指涉及政府停車場而向警務處報案的事件共三十七宗，當中三十宗均無閉路電視片段或位於閉路電視系統覆蓋範圍以外，因此無法向警務處提供紀錄。此外，政府近年大力推動電動車，但審計署在去年十一月和十二月實地視察部分設有電動車輛充電器泊車位的政府停車場，竟發現六成九的上述泊車位被其他車輛佔用，導致電動車輛「有位冇得泊」。



審計署亦研究路旁咪錶泊車位的流動率，發現在一五至一八年間，平均有十五個地區無法達至百分之十五泊車位流動率的目標，當中以九龍的情況最嚴重。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌狠批運輸署失職，任由棄置車輛霸位十多年，「離晒大譜！」委員會副主席郭家麒亦怒轟運輸署眼見港人無車位泊車，仍不斷拆卸如美利道及中間道等大型停車場，「香港仲話係智慧城市，其中運輸署就係最『反智』的部門！」



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