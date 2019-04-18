飛氈泊車慳位慳錢　市建局擬2024年重建項目引入

香港泊車位供不應求，市區重建局行政總監韋志成今早(18日)出席電台節目時表示，早前完成地下智能停車場研究，預計最快在2024年重建項目開始招標，並傾向使用「電子飛氈」智能泊車系統。



他透露，早前就觀塘和九龍城重建項目，研究應用機械式和「電子飛氈」兩種地下智能泊車系統，結論是「電子飛氈」較爲適合，可以減一半挖掘空間及30%至40%建築費。不過由於觀塘等項目在2020年就要招標，因此未能趕及引入，估計要到2024年的下一批重建項目才能引入智能泊車。



他又解釋，「電子飛氈」技術近幾年才出現，能用托盤以自動導航及3D掃描高科技自動搬動車輛，好處是不受制於大規模的鋼支架、維修費用較爲便宜，並且能夠充分利用空間。至於機械式技術，韋表示，有關技術利用升降機配合機械配件，平面或旋轉移動車輛，已經在世界各地運用超過半世紀，運作相當穩定，運輸署亦選擇這種做法，但這種技術需要配合上蓋樓面建築，設計較爲複雜，未必適合重建項目。



他又認為，泊車位問題應該從整體考慮，例如要同時控制車輛增長，在增加泊位的同時亦要加強公共交通配套，例如市建局建議用智能停車場，將私家車帶到地下後，市民可到地面使用公共交通或步行，否則單純加泊位未必處理到交通問題。