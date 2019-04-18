立會續審預算案撥款　議員批政府忽略在岸土地

立法會今早(18日)續會，繼續辯論《2019年撥款條例草案》。會議昨日(17日)曾因民主派點人數而流會，是自2017年修改《議事規則》後首次流會，民主派議員今早繼續點算人數。



議員何君堯批評新一份財政預算案未能破格求變，其中土地供應方面投資逾萬億港元填海，卻忽略了傳統在岸上的土地，認為政府經常「掩住荷包」拒與土地擁有者作經濟分享，坦言當局願意支付高金額，任何人都會願意交出土地。他建議放寬收地補償政策，推出土地債券，以加快收地步伐。



議員邵家臻批評，政府財政哲學是經濟發展優先，民生放埋一邊，並指財政司司長欠缺視野解決民生問題。他舉出2016年香港的堅尼系數、香港統計處有關貧窮數字等等，指香港在經濟不斷發展同時，民生根本沒有改善，甚至出現惡化。他指出，香港的核心問題是社會分配不均，如要改善民生，應先改善社會分配，善用公共政策和財政去改善民生，但政府卻未有好好善用，反而是強化分配不均情況。



在今早開會前，財政司司長政治助理何翠萍一早到場，並與多名建制派議員打招呼，慎防再度「甩轆」。