深水埗槍擊案男被告保釋被拒　揭另涉管有伸縮警棍

深水埗鬧市上周五晚(12日)發生街頭槍擊案，警方事後共拘捕5人，其中內地漢涉先用鐵通襲擊一名港男，港男則涉嫌開槍還擊。疑是槍手的港男楊永松被控一項有意圖傷人罪，今早(18日)由警車押送到九龍城法院提堂，暫毋需答辯，案件押後至下周四(25日)，以待警方進行認人手續後再訊。楊的保釋申請被拒，續還押警方看管。



報稱無業的楊永松被控於本月12日，在長沙灣道241至249號桂祥大廈外與案件另一被告謝澤群，非法及惡意傷害男子羅智群，意圖使羅身體受嚴重傷害。



控方指案情嚴重，反對楊永松保釋，事發當日楊是涉事非法釣魚機遊戲中心顧客，作為檔口負責人的羅揭發被告出千後，雙方發生爭執，之後楊用一支懷疑改裝石屎槍向羅手臂發射，受傷的羅及後需動手術將殘留身體金屬碎片取出。



辯方提出以現金2000港元申請保釋，並指被告遺失護照及回鄉證，承諾若准保釋他可以不離開香港、不騷擾證人及到警署報到，但申請被裁判官拒絕。



另外，楊永松原來另涉及一宗管有違禁武器案件，被指管有一枝伸縮警棍一案同於今日在西九龍法院提訊，故今早楊於九龍城法院提訊後，即被解到西九龍法院提訊。



控方指由於需時檢驗該支伸縮警棍，而且因被告在保釋期間又涉干犯開槍案，故申請將案押案件後至下周四(即開槍案下次提訊日)下午，在西九龍法院再提訊。裁判官接納控方申請，把案件押後再訊。