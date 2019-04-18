特備節目：為阻修訂逃犯條例　反對派演拉布鬧劇

政府近日展開修訂《逃犯條例》，堵塞多年來引渡逃犯的法律漏洞，惟民主派派在立法會相關法案委員會中「拉布」，企圖阻止修例。東方報業集團旗下《on.cc東網》特備節目《逃犯條例修訂 拉布鬧劇》，炮轟民主黨立法會議員涂謹申藉拖延選出法案委員會主席去「拉布」，或違反內務守則，有機會被人提出不信任動議。此外，有議員亦表明會去信立法會大會「剪布」，要求在大會直接處理修例。



《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》昨(17日)召開首次會議，按《議事規則》由最資深議員的涂謹申負責主持會議，並選出委員會主席，惟涂卻與民主派議員「打龍通」，容許他們不斷發言，最終兩個小時的會議仍未能選出主席，建制派炮轟涂及反對派「拉布」阻撓修例。



節目指出，反對派利用最資深議員負責選出主席這一程序進行「拉布」並非首次，2016年立法會換屆選舉後，由於涂謹申是立法會主席候選人之一，故由第二資深的街工議員梁耀忠主持，結果反對派不斷拖拉，例如包圍主席枱及叫囂等，最終梁耀忠自己放棄主持會議，由第三資深的議員石禮謙接手，鬧劇才告一段落。



為阻拉布，建制派年前修改《議事規則》時，已將主持立法會主席選舉的責任改為秘書長負責，惟當時卻未有想到，反對派連委員會主席選舉都不放過，用作拉布手段。面對這個困局，建制派就指根據內務守則，法案研究工作應在展開工作後三個月內完成，假如委員會選主席都一拖再拖，就有機會違反守則，屆時就可向涂謹申提出不信任動議。此外，建制陣營的何君堯亦表明，或會去信立法會大會，要求由大會處理修訂《逃犯條例》，直接「剪布」。



節目認為，長遠來說，法案委員會選主席的程序應效法立法會大會選主席的程序，主持者應交由立法會秘書處負責，以徹底杜絕拉布機會。而作為一個有正義感、熱愛香港的市民，都會希望逃犯早日繩之以法，而修訂《逃犯條例》則是幫助香港擺脫逃犯天堂污名的重要一步。



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