涉6宗詐騙匯款案捲款百萬　找換店董事被捕

在深水埗及長沙灣擁有多間找換店的男董事，涉嫌過去數月內先後以各種理由，包括匯款被行家騙走、內地戶口被凍結等而未能辦妥委託，疑詐騙多名匯款的苦主；他上月被海關拘捕，今日(18日)返回海關報到時再次被捕，海關指他涉及另一宗同類案件，涉嫌在匯款時違反《商品說明條例》。據悉，他最少涉及6宗案件，每宗匯款的金額介乎8000至30萬港元不等，估計總金額多達百萬港元。



海關早前接獲舉報，指一間找換店分別位於深水埗及長沙灣的兩間分店，涉嫌向顧客作出虛假聲稱，指會將款項匯到顧客指定的銀行帳戶，但其後未有提供相關服務。經調查後，海關人員今日拘捕一名47歲的找換店男董事，現正保釋候查，案件仍在調查中。



據悉，被捕的男董事在過去數月最少涉及6宗案件，其中一宗個案的事主彭小姐，於去年10月委託該找換店匯款30萬港元予內地的胞姊，讓對方作首期購置物業，怎料，找換店聲稱其內地戶口被凍結，女苦主多次要求退款不果，遂向海關報案。



另一宗案件發生於今年3月，經營菜檔的劉氏夫婦，在涉事找換店匯款21萬港元予內地的批發商及自己的內地戶口，找換店聲稱被行家騙走匯款，未能辦妥委託，夫婦其後向海關舉報，海關展開調查後，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，向該找換店發出書面通知，暫時吊銷其金錢服務經營者牌照，並以涉嫌違反法例，拘捕該男董事。



最新一宗案件發生於海關向該找換店發出書面通知當日，即3月21日，事主林先生匯款4萬港元到內地，但同樣未能辦妥，找換店其後表示會退還匯款，但林至昨日(17日)仍未有收到退款，遂向工聯會立法會議員何啟明求助，何將案轉介海關跟進。何啟明說，涉事找換店疑以相同手法連環詐騙，相信受害者不只6人，何本人已接獲5宗，包括彭小姐及劉氏夫婦個案，他呼籲事主向海關舉報。



海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，而消費者於購買服務時，亦應光顧信譽良好的商戶。根據法例，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線： 2545 6182 ，或透過舉報罪案專用電郵帳戶( crimereport@customs.gov.hk )舉報懷疑違反《條例》的事宜。