網民熱話：電動輪椅阿叔巴士斜板反車　網民：車長大鑊了

現時巴士都裝置方便輪椅人士上落的斜板，不過有時使用不當，隨時發生意外。近日一張照片在各大社交平台瘋傳，照片中一名使用電動輪椅的阿叔在巴士的斜板上，連人帶車翻倒。最初網民看過照片後，都替輪椅阿叔傷勢擔心，指摘車長罔顧安全。但隨後一名自稱目擊者的網民道出另一版本後，網民紛紛轉軚，更對車長遭遇寄予同情。



涉事是一架由大埔往長沙灣的72號九巴。照片所見，事發時巴士停在站前位置，但巴士明顯未完全埋站，停在路中心便放下斜板，而不是埋站將斜板放在行人路上，導致斜板的斜度頗高。至於涉事的輪椅阿叔已連人帶車倒地，除車長在旁致電尋求協助外，亦有三名途人在旁了解。



照片在各大社交平台瘋傳後，有自稱當時在巴士目擊事件的網民留言，講述現場情況，認為並非車長的錯，「巴士站前後泊滿死車，有輪椅客要求上車，根本冇石壆可以落板。當時車長落咗板，係想話畀個輪椅客聽上唔到」。不過該名阿叔見狀，竟高速衝上塊斜板企圖強行上車，結果失去平衡「反肚」向後跌，最終撞傷後腦流血。



事件最初不少網民是狠批車長鹵莽，未完全埋站便放下斜板，「巴士司機真係白X癡，冇腦」 、「喺路中間上落輪椅，無疑係同自己過唔去，唔用心嚟揸巴士都算啦，但係都用吓個腦吖！」不過隨着目擊者道出「真相」，網民紛紛轉軚，直指輪椅阿叔唔抵幫，更對車長寄以同情，「電動輪椅阿叔自作自受，希望司機冇事！」 「如果乘客夾硬上，有車cam影到，司機未必輸」。



東網正向九巴了解事件。



網民有話說：

James Wong：都無用個心來揸巴士，咁跌一跌死咗，車長要唔要入去坐？

Tsz Man Kwong：巴士車長一定錯！冇可能喺路中心放輪椅板！

Kam Sang Wong：師兄做咗砲灰

Chau Kimmins：高速衝上去搞笑



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