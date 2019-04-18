涉摸少女臀表證成　前警署警長否認：如非禮就摸胸啦

加入警隊逾30年的男警署警長，去年底前往太子值勤前，涉嫌在荔景港鐵站摸一名16歲少女的臀部，警方接報到場將他拘捕。現已退休的涉案前警署警長，否認一項非禮罪，案件今(18日)在西九龍法院開審。控方舉證完畢後，裁判官裁定表證成立。



55歲被告趙魯光，被控去年11月16日，在荔景港鐵站非禮女事主X。控辯雙方不爭議事項包括，被告於1984年加入警隊，事發時職級為警署警長，駐中央交通違例檢控組，現已退休。事發當天，被告準備到太子警察遊樂會，參與警隊訓練日。



女事主X作供指，她於當天早上7時許，乘港鐵由東涌往荔景，準備轉乘荃灣線列車，惟當她準備上扶手電梯時，她在電梯口前感到臀部遭人從後觸摸一下，過程約1至2秒，立即轉身捉住被告，被告即道歉並表示：「唔好意思，我唔小心，我好趕時間，可唔可以放我走？」



X指她當時不讓被告離開，被告續說：「如果我真係非禮你，我就摸你個胸啦！」X大感羞辱，以及不滿被告將非禮行為合理化，忍不住哭出來，有男途人見狀上前協助。被告趁列車將要關上車門前，一度衝入車廂，但遭男途人及時從車廂拉出，其後有港鐵職員前來了解事件。X庭上形容被告摸她臀部大概有「半隻手掌嘅範圍」，X對此表示：「好嘔心，唔小心揩到的話，範圍唔會咁大囉。」



據控辯雙方同意的案情續指，警方當天到場拘捕被告，在警誡下被告表示：「成件事都係意外，我冇非禮個女仔。」他又稱當天準備往太子的警察遊樂會，參與警察訓練日，因急步上車，而不小心撞到受害人「背後書包位置」。



辯方盤問X時問道，事發時正值繁忙時間，月台人多混亂，若被告當天沒有侮辱她或試圖離開，會否覺得事件有可能純屬意外？X表示同意，但她指即使當時未肯定觸碰是不是意外，她仍會大叫非禮、要求對方停下「搞清楚件事」。



此外，辯方為被告呈上38封品格證明信，包括被告昔日上司、下屬及親友等撰寫。