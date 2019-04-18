婦人疑墮「美國機師」騙局　第5被告願還款12萬

已婚婦人去年於Facebook認識一名「美國飛機師」，兩人相識僅個多月，對方便說要寄送她價值逾10萬美元的名貴禮物。婦人其後收到郵遞公司職員來電，稱「禮物」過重、需辨別真偽及聘請保安押運等而要繳費處理。婦人遂在5日內六度把共逾33萬港元存進對方指明的5個戶口，到第6次付款後終起疑，向丈夫求助才知受騙報警。婦人鄭淑英早前入稟區域法院，向該5個戶口持有人追討款項。案件今(18日)於區院聆案官席前提訊，處理原告及第5被告的雙方同意事項。



原告由律師代表並無到庭，而第5被告高榮盛則親自出庭。原告與高雙方同意讓原告獲得勝訴，高並同意向原告支付12.15萬港元，聆案官故據雙方就此同意的事項頒下有關命令。雙方並欲申請在高被凍結的戶口中提取有關款項給予原告，惟聆案官認為此項申請應交由頒下凍結戶口命令的法官決定，遂令雙方就此項申請在該法官席前再作申請。



被告依次是魏玲玲、馮孝福、譚介雲、古澤反章及高榮盛，其中馮及高的地址為內地、古澤的地址則為日本京都，其餘二人則居於香港。原告於入稟狀指，於去年9月1日，上網認識了一名叫「James Chung」的男子，James自稱在美國出生，任職飛機師。兩人交換了電話號碼後，繼續透過WhatsApp交流。