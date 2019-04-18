億元六合彩周六攪珠　咩號碼最旺中獎？

1億港元六合彩將於後日(20日)復活節假期期間攪珠。由於本周二(16日)復活節金多寶頭獎無人中，逾8000萬港元金多寶將撥入後日的攪珠，估計頭獎基金達1億港元，根據馬會網頁，現時投注額已達4961萬港元。



一注獨中1億港元獎金，是不少人的「夢想」，不過翻查過去10次頭獎基金超過1億港元的攪珠，其實從未試過有人「一注獨中」，撇除無人中頭獎的2次，餘下8次中獎注數由0.5至6注不等，有6注中獎的一次億元攪珠，是剛過去的農曆新春金多寶，幸運兒攤分獎金，每注派彩超過1600萬港元；而2016年7月的一次，每注派彩金額最高，有近1.08億港元，惟該次只有半注中頭獎。



而在這8次有人中頭獎的億元攪珠，合共出現27張中頭獎的彩票，當中12張是單式，其餘則以7個或8個字複式較多；5張是透過網上或流動投注等「互動投注服務」下注；如以投注站計，則以北角馬寶道及屯門市廣場的投注站最「旺」，各售出兩張頭獎彩票。



億元攪珠中最多次被攪出的「幸運號碼」為「49」，出現過4次。至於「43」亦曾出現4次，惟當中2次是作為特別號碼被攪出。