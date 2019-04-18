經找換店匯款內地易墮法網　政黨5年接61宗求助

港人因生活需要，不時會經銀行及找換店匯款到內地，但經找換店匯款易違反內地相關法例。工聯會今(18日)指過去5年收到61宗港人求助，大部分因為經香港找換店匯款到內地而戶口遭凍結或款項被扣查，有個案一度被扣查近年，金額達一百萬元人民幣。工聯會促請港府修例，規定找換店不能匯款到有外匯管制的國家或地區，保障市民。



現時經由香港銀行匯款到內地設有不同限制，包括匯款上限每次8萬港元、兩地戶口持有人須相同等，令不少港人會選擇限制較少的找換店匯款，卻違反內地的《外匯管制條例》、《個人外匯管理辦法》等相關法律。



工聯會內地諮詢服務中心副總主任兼廣州中心主任邵建波指，有港人於內地惠州設廠，曾透過一間找換店匯款20多萬人民幣以支付工資及廠租，但該找換店被內地公安指有洗黑錢嫌疑，連累款項被扣查。後來事件涉及法院層面，該港人花近1年時間才洗脫嫌疑，獲發還款項，亦需付約4萬元人民幣罰款。



立法會議員何啟明認為，市民或不知道經由找換店匯款到內地會觸犯法例，促港府修例，應禁止找換店提供匯款到有外匯管制國家，另應與內地配合簡化兩地銀行匯款制度。