假難民變真爛仔　議員學者倡服刑後遞解出境

警方於上周起一連7日，在元朗區展開「犁庭掃穴」行動，突擊搜查多個非法場所並拘捕417人，重挫黑幫氣燄。消息指，行動中拘捕的27名非華裔人士中，3人是假難民。有立法會議員及學者均批評，「依家唔係假難民，而係真爛仔」，枉花公帑不在話下，更危害香港治安」，認為政府應立定決心修例，待假難民定罪服刑後，要立即遞解出境。



立法會跟進免遣返聲請統一審核機制有關事宜小組委員會主席葛珮帆表示，她一直憂慮的事情，即假難民被黑社會招攬來為非作歹確實發生，認為如果繼續讓他們留港，只會危害香港社會，遺憾的是過去法庭判例，令港府不能長期羈留干犯法律的假難民，認為政府應盡快修例，長期拘留干犯刑事案件的假難民，最理想是待他們服刑完畢後，將他們遞解出境。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦指，假難民膽正命平，成為黑社會招攬對象，認為港府對他們過於仁慈，對港人卻是殘忍，連講求人權的美國，如發現非法入境者犯法，服刑後亦會立即將他們遞解出境，認為港府應效法，一旦發現假難民犯法，讓他們接受法律制裁後，應盡快遣返回國。