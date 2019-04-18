黑幫7項非法活動瘋狂搵錢　買武器招兵欲擴張勢力

元朗警區人員於過去一星期，在區內展開「犁庭掃穴」行動大舉反黑。警方指，該黑幫社團主要有7項非法業務以賺取利潤。第一，黑幫在2個持牌遊戲機中心，放置釣魚機及老虎機等取代傳統遊戲機，令中心變相成為非法賭場。中心內有俗稱「兌分仔」的人，專向相熟客人兜售及買積分， 「兌分仔」再與背後的操控的黑幫交收，令黑幫從中獲利。警方估計，每部釣魚機每日可帶來2至3萬元收益，假設每間遊戲機中心有4部釣魚機，以及其他利用積分進行的遊戲機，估計該中心每日可得15至20萬元的非法收益。而該此「兌分仔」戒心重，僅向熟客埋手，增加搜證的困難。



第二，開設樓上非法賭檔，包括釣魚機、網上百家樂、麻雀及牌九等，賭檔主要位處舊唐樓單位，因為貪租平及地方大，而且無保安員駐守及無大閘，方便賭客出入。該些賭檔僅在深夜營業，因為當時持牌的賭博地點已關門，深夜營業可吸納更多客人，場地亦會提供免費飲食「留人」。警方估計，該些非法賭檔每日有15至20萬元的非法收益。該黑幫為防被警方「踢竇」，派出「睇水仔」在附近監視，並在賭檔門口裝閉路電視，識別客人容貌。



第三，經營街頭賭檔，賭客主要為街坊，每個街頭賭檔「檔頭」會收佣，亦有「睇水仔」在附近監視，每檔每日可得約3000元收益。



第四，開設無牌酒吧，黑幫主要在工廈及後巷地舖等高隱蔽性地方開舖，為防被警方揭穿，會安裝兩道門隔音，並在門口裝「天眼」。警方在今次行動中，曾在其中一間酒吧「爆門」。



第五，開「掛羊頭賣狗肉」的足浴店，該些足浴店表面上提供按摩服務，實質上提供性服務，黑幫會從中抽佣，每日約有10萬元收益。警方拘捕72名涉案雙程證人士，檢獲大量避孕套等。



第六，黑幫操控非法收數活動，並以金錢利誘，招攬非華裔青年加入。其中警方偵破2宗於發生於本月在元朗區的淋油案，拘捕3名非華裔人士，其中一人為收數活動的骨幹成員，負責接單，另2人則為行動組。



第七，利用販毒搵錢，其中警方於昨日（17日），在區內搗破一個公屋單位的毒品分銷中心，拘捕涉案2名男子，檢獲40.1克冰毒，市值2.6萬元。



警方調查所得，該黑幫有迹象欲擴張勢力，為保護地盤，成員會網購武器並集運到港，之後收藏在部分場所，預備隨時「開片」，其中警方於本月14日，破獲一個公屋武器庫，拘捕一名涉案男子，相信他負責為黑幫提供武器，檢獲7支伸縮警棍、3支水喉通、1把牛肉刀、一把斧頭、大量手套及面罩。此外，黑幫又自設「車隊」，「車隊」成員負責偷車，並將車輛改頭換面以逃避追查，警方就此拘捕2名涉偷車男子，並檢獲3套假車牌。