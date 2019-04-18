網民熱話：樓上爆屎渠樓下廚具受污染　管理處代吹乾再重用？

爆屎渠後果可大可小。日前（15日）有網民在Facebook群組「Tai Po 大埔」貼文，指樓上住宅因爆屎渠，引致其租住單位的廚房充斥污水，臭氣熏天，其煮食電磁爐及廚具更沾上屎水。事主向管理處投訴，惟對方只為事主回收電磁爐代為清潔了事。事件引起網民關注，直指事件「諗起都反胃。」



事發於大埔寶雅苑。從貼文者Hannah Wong上載的多張圖片可見，其廚房因樓上爆屎渠關係，令天花出現滲水情況。而事主的廚具亦不幸被污水污染，在黑色的鍋具清楚見到盛戴着黃色污水。事主無計可施下，只好在滲水位置放置膠桶，最後更載得半桶疑似屎水。



事主直指樓上爆屎渠令其廚房沾滿污水，煮食用具散發出陣陣臭味。事主又質疑管理處處理手法奇怪：「管理處收咗我兩個電磁爐，話等佢幫我吹乾咗，如果無事再送番嚟畀我用」，事主問網民：「煮食用嘅嘢沾滿屎尿水再乾咗，你咃會唔會用？」最後，事主表示已找管理處外判工入屋處理，又謂自己只是租客，揚言會找業主商討事宜。



網民看過事件，均同情事主遭遇，鼓勵對方找公證行評估損失 ，「即Call公證行上門，索回所有維修費用」，有人更提醒事主，「日後業主收樓時驗到你呢個問題，要負全責去維修」。亦有人認為管理處做法惹笑，「心理問題就一定有的啦！要是沒法忘掉，最好都是換新的！」、「用番個煲先煮一餐畀佢哋（管理處）食，慰勞佢哋幫你洗煲...」。



網民有話說



Duncan Ho ：試過樓上爆水喉浸晒我屋企，好彩有買家居保，交晒俾Agent處理，坐定定等收支票。

Aby Fong：爆鹹水，用得番都好快壞

Phoebe Lee：唔好用了，咁多菌...

Natalie Ma：管理處想消滅你證據咋，幫你吹喎



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