工作忙靠網上閱讀　31%市民一年冇睇過實體書

香港閱讀風氣甚為淡薄，有調查指部分市民一年未有讀過實體書籍，不少青少年更反映從無讀實體書習慣。香港出版學會在今年1至3月進行「全民閱讀調查」，透過電話訪問了1876名市民，結果發現31%受訪者過去一年沒有閱讀實體印刷書籍，比例與過去3年相若。



在沒有閱讀實體書的受訪者中，近半表示一直無此習慣；18歲以下人士中，一向沒有閱讀印刷書籍習慣的更佔81%。其餘不閱讀實體書原因包括「無時間或工作太忙」、「網上閱讀已經足夠」，以及「睇書好攰，想搵其他休閒娛樂」。



而在有閱讀實體書的受訪者中，每周閱讀時數中位數為3小時，每月閱讀書本中位數為2本。近半人指書本主要來源為自行購買，從圖書館借閱亦有35%。最受讀者歡迎的書類以文學小說為首，佔26%；其次為保健養生和烹飪、心靈勵志類，以及旅遊地理類。



另外，65%受訪者稱有用手機、平板電腦或電腦上網進行閱讀。當中47%人指主要閱讀新聞或評論，31%稱是在社交媒體上閱讀貼文，而用作閱讀電子書的只有13%。



學會認為，調查結果反映香港讀者閱讀質素維持穩定，惟沒有閱讀習慣比例在現代化的國際都會而言屬偏高，呼籲社會提升全民閱讀及終身學習，又建議家長陪伴子女閱讀，培養其閱讀習慣。