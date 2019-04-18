涉港鐵摸少女臀　警長自辯：突然變咗疑犯

休班男警署警長去年底涉嫌在荔景港鐵站摸一名16歲少女的臀部，他事後否認一項非禮罪，案件今(18日)在西九龍法院開審，被告趙魯光下午出庭自辯。被告作供未完，案件押後本月30日續審。



趙稱於事發後的去年12月申請退休，現正退休前休假。他加入警隊34年以來，從無任何紀律過錯。他與妻子由中一結識，其後相愛至今。二人育有兩女，被告為長女改名時刻意帶有「渝」字，意指他對妻子「矢志不渝」。被告自言平時最喜歡收看新聞報道，常與兩女就罪案新聞分享看法，例如2008年旺角警署警員強姦案，令被告很憤慨，藉此告誡女兒。他又指「守時」是他對女兒的最低要求，他和女兒都不容遲到，而事發時他亦正趕赴參與警隊的訓練日。



被告否認非禮過X，他自言事後翻看過閉路電視超過500次，肯定「真相係意外碰撞」。他解釋指，事發時他正一面整理公事包的肩帶，一面快步向前行準備進入列車，同時X亦在他右後方快步向左斜走，結果被告遭X恍如「小路出大路」般「Cut線」，因X緊貼被告面前經過，結果被告擺動的右臂不小心碰到她書包位置。對於X指被告曾說過「如果我真係非禮你，我就摸你個胸」一句，被告指可能他情急下曾說過有關說話。



被告又指，事發後他已向X解釋超過兩分鐘，因以為X已接受其道歉，故他曾想離開現場以免遲到。被告指今次是他人生首次被指違法，他庭上哽咽，自言「本來係一位警察，突然變咗疑犯，好徬徨」。當時他尚有三星期會退休，雖然不想當天遲到，破壞其「零瑕疵」紀律紀錄，但回想起來，他認為應花更多時間向X澄清，今次判斷出錯帶給他很大麻煩，令他和妻子都消瘦及失眠。