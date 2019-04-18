黑幫招南亞兵敗壞元朗治安　議員促警方繼續打擊

對於警方過去一周在元朗大舉掃蕩由黑幫操控的娛樂場所，重挫該黑幫氣燄及收入來源，元朗區議員周永勤對此大為讚賞，認為警方今次高調大規模地掃蕩做法正確，能改善區內治安及保障居民安全，防止黑幫日後為擴大勢力，暴力升級而帶來血案。



周解釋，黑幫在區內經營非法賭檔、無牌酒吧及色情場所等，致區內經常有不良分子出沒及流連街頭，居民出入都「怕怕」，稱：「成日都收到居民投訴，話唔敢出夜街，驚畀人騷擾，希望警方可以繼續加大力道執法，加強巡邏」。他舉例，曾有市民行經「元朗色情七街」（即安寧路、福德街、同樂街、谷亭街、東堤街、炮仗坊及康景街）時向人問路，詎料有一堆人衝到該市民身旁，爭相介紹色情場所的地點，令該市民大為尷尬及有感被騷擾。



有指黑幫為擴張勢力，大灑金錢利誘南亞裔人士加入，包括持「行街紙」的「假難民」，擔任淋油收數及「打手」等工作，周指此為黑幫慣用手法，情況一直未有改善。他續稱，有「假難民」晚上會流連街頭影響治安，甚至作奸犯科，連累一眾原本在區內安居、持香港身份證的南亞裔人士，被誤認為是作奸犯科的一分子，甚為冤枉。因此，他希望政府盡快檢討相關政策，如設立禁閉營收容等候甄別的難民，防止他們終日在街上流連，為錢鋌而走險，破壞本港安寧。