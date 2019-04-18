惡媽暗施報復　事後得戚教「秘技」︰咁搣冇人知

所謂「己所不欲，勿施於人」。惟近日有惡媽眼見愛女被小朋友弄哭，竟狠心還手，更得戚地揚言要教其他媽媽如何在不被人發現的情況下，「教訓」小朋友。



有女網民投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，指有日在遊樂場見到有港媽帶同女兒玩耍。未幾，有一名約2歲的女童突然走近，「好肉緊咁拍佢個女」。



該港媽見狀即大聲喝止，但女童其後又再捉緊她女兒的手，「佢個女喊住推開個妹妹。」該港媽遂上前把女童抱走，未料女童卻忽然嚎啕大哭。



女網民上前了解，只聽得港媽怒氣沖沖地斥謂︰「X！整喊我BB呀，我咪搣X佢！我搣X佢個身，冇人睇到㗎！唔知佢老母死咗去邊，又唔睇X住個乞兒女」。



她辯稱「搣」女童只為保護孩子，更教女網民應教育孩子被打要還手︰「我教你點搣啲小朋友冇咁易畀人知啦」。



女網民大感震驚︰「點解可以咁陰濕，其實佢個女都3歲，咪又係咬人打人，呢個女人好恐怖」。不少網民直斥︰「好一個身教」、「X街唔識教就咪X生啦！得佢個女係人，人哋嘅小朋友就唔係人嚟嘅」。

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