蓮香樓後人非禮劍道學員罪成　官指判監無可避免

中環老字號茶樓「蓮香樓」家族後人兼劍道教練顏尊理，被指在辦公室為劍道女學員按摩時，涉嫌伸手入女方裙內摸臀，又涉用手指隔着內褲摸她私處，被控非禮罪。九龍城法院今日(18日)裁定被告非禮罪成，押後至5月8日判刑。裁判官直言案情嚴重，判監無可避免，因此將他收押候判。



辯方求情指，68歲的顏尊理，早年定居法國及在當地結婚，育有3子女，其中與前妻所生兒子在法國任工程師，另外兩名子女是大學生。辯方並呈上被告現任妻子、胞姊及劍道學生求情信，當中顏的胞姊是顏氏家族「揸fit人」，而一名劍道學生更是香港劍道代表隊成員。顏妻在求情信稱讚被告是好父親好丈夫，胞姊則指過往從未聽聞被告遭人投訴。



辯方指，被告年老多病，一直致力推廣劍道及詠春，今後他背負案底，身為千人之師，將慚愧得無法再開班，事件也是他人生最大污點，希望法庭先考慮索取社會服務令報告才判判。裁判官直言，事件或涉違反誠信，社服令並不合適，辯方不同意，裁判官決定將案件押後，待控辯雙方尋找相關案例才再作判刑。



裁判官裁決時指，事主X送贈的櫻花酒只是小手信，X基於師徒友誼向被告送酒，不代表她要表達男女之間愛意，而若X對被告真心傾慕，可以在事發前主動聯絡被告，但證供顯示二人互不相熟，只是在一次劍道比賽重遇才相約飯敍。此外，欠交會費的是大學學會，X只是學會財務秘書，辯方指事件因會費而起不合理。



裁判官裁定X是誠實可靠證人，不可能誣告被告，相反被告辯稱X求他聘用及包住宿，官批說法牽強，難以置信。