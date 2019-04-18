省港匪幫認串謀劫錶行　4內地被告聲稱以為來港打工

警方前年9月收到線報，瓦解一個準備行劫尖沙咀一間錶行的犯罪集團，拘捕4名偷渡來港的內地男子和2名本地男子。6人今(18日)在高等法院承認串謀搶劫罪，案情顯示被告在被捕前曾一連3日先後6次到現場「踩線」。辯方求情時，聲稱6人只是烏合之眾，其中4名內地男子最初以為被安排偷渡來港「打工」，後來才知道來港是「打劫」，而駕車接載他們的其中一名本地被告，更聲稱最初以為自己接載的是「購物團」。



首4名被告依次是52歲郝貴臣、35歲谷祥軍、44歲胡蘭清和33歲劉猛，分別來自吉林、湖南和黑龍江。第5被告、35歲周少文，以及第6被告、34歲陳昭穎則是港人。控罪指，他們6人於前年9月15日至18日，串謀搶劫尖沙咀金巴利道香檳大廈聯安古典鐘錶專門店。案情透露，該錶行案發時存有約2000隻全新或二手名牌手錶，總成本價值約5000萬港元，店內的夾萬內也有約300萬港元現金。



案情顯示，4名來自內地的被告經不同人士安排來港「打工」，他們前年9月在深圳會合，其後坐小船偷渡來港，在九担租附近上岸。第5和第6被告接應他們4人，再由第5名被告接載他們到賓館及把「使費」交給他們。在15至17日期間，第5被告駕車接載首4名被告到尖沙咀「踩線」6次。到18日晚，第5被告駕車載首4名被告到尖沙咀，再把電槍、牛肉刀等武器交給他們，並示範如何用電槍。首4名被告帶同武器在涉案錶行外徘徊，警方在現場和附近一帶拘捕6名被告。



綜合辯方求情，首4名被告聲稱最初以為偷渡來港「打工」，但在出發時或「踩線」才知道來港「打劫」，由於安排他們來港要他們打劫，否則不會安排船隻載他們返內地，但他們到涉案錶行附近多次「觀光」期間，都未下定決心打劫。



第5被告更聲稱，他是被一名黑幫人物「阿清」招攬，他最初以為是接載內地人到港九購物，見每日有2000港元報酬便答應。他在接載首4名被告到賓館和尖沙咀購物期間，覺得有點奇怪，再問「阿清」，才知他們原來想爆竊，他因一時貪念，以及害怕「阿清」的黑幫身份，答應繼續參與，但要把每日報酬加至3000港元。惟他從未收過任何報酬，現在回想覺得被黑幫人物「跣」。案件押後至下周四(25日)再訊，法庭屆時會繼續聽取求情。