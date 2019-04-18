中大組亞洲首個「雙語時務」分會　推廣手語口語學習

為加強推廣雙語言環境及手語口語學習，香港中文大學手語及聾人研究中心與英國愛丁堡大學合作，成立亞洲首個「雙語時務」分會，今日(18日)舉行揭幕儀式。2008年成立的「雙語時務」，由歐洲及美國25所高等院校組成跨院校網絡，推動雙語學習，及研究語言學習方法對個人語言及認知發展的影響，在歐美宣揚和實踐雙語理念。



中大分會是首個旨在推廣雙渠道雙語的成員，將在聯網中帶領手語推廣及研究工作，成立後首個項目是推動學前教育「雙語樂」計劃，讓香港兒童在早期學習階段，接觸包括手語在內的最少2種語言，以提升其語言及認知發展。



創辦「雙語時務」的愛丁堡大學哲學、心理學及語言科學學院教授Antonella Sorace出席開幕禮時表示，兒童在早期學習階段接觸手語及口語兩種不同渠道的語言，對其發展有大幫助。她希望透過與中大合作進行研究及社會實踐工作，糾正社會對兒童學習手語會窒礙口語發展的誤解，又冀可將模式推廣至英國等地，改變其手語教育政策及社區推廣計劃。



中大手語及聾人研究中心主任鄧慧蘭就指，「雙語樂」計劃提供一個機會測試和建立雙渠道雙語社區實踐模式，並驗證教學成效。目前計劃已有72名聾童和91名正常兒童及其家長參與，同時學習兩種語言，初步反應和效果正面。