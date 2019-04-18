今年選新特首　立法會主席賀一誠宣布競逐

澳門第5屆行政長官選舉將於今年舉行，立法會主席賀一誠今(18日)宣布參選。



賀在立法會全體會議後突宣布參選的決定。他表示，他是全國人大代表，為選舉委員會的當然委員，按規定不可參選行政長官，他至今日仍未有參選資格。他已向全國人大常委會申請辭去十三屆全國人大代表職務，暫未獲批，因此他參選是初步決定。他又指，全國人大常委會預計於4月20至23日開會，獲批准辭任後才有資格參選，但不肯定有否納入議程。



賀一誠又說至今未組織競選團隊和構想政綱，認為澳門目前要處理兩大問題，包括經濟要加強多元化，及解決民生問題。對於會否暫停立法會主席職務，他稱會在下一步交代，會按法律程序做。



他又指，4月人大會議是他的「死線」，因人大每2個月舉行一次會議，而且均在月底舉行，若4月會議無法通過，其辭任申請將留至6月會議才處理，惟特首選舉委員會將於6月中選出，故若他未能在4月辭任，將會因繼續留任人大而無法參選。他強調，修改人大會議議程是一件大事，但他仍有信心可以在4月會議內通過他的辭任。



被問及參選原因，他指發展粵港澳大灣區需要在法制上有銜接，指自己有19年人大代表、10年立法會主席和副主席的經驗，對澳門情況有足夠認識，亦清晰了解有關法制，希望能透過自己的經驗令澳門與大灣區接軌，推動澳門的發展空間，不要只有博彩業。



他認為自己在行政方面較弱，但都有足夠了解，指政府不是「一個人做晒」，加上有很多工商界、基層朋友支持，故決定參選特首。他去年底曾因腰痛而休假兩周，被問健康情況是否適合參選，他指坐骨神經痛屬職業病，未能完全「斷尾」，而去年底病情已恢復。